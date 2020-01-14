CUMHURİYET MECLİSİ BUGÜN TOPLANIYOR

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanıyor.Denetim görevini yerine getirecek olan Genel Kurul çalışmalarının saat 10.00’da başlaması bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün de yasama görevini yerine getirmişti.Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında, Polis Örgütü Kuruluş, Görev ve Yetkileri Değişiklik Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle onaylanmıştı.

Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı konusu da Meclis Genel Kurulu’nda da gündem olmuştu.