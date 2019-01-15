CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Başkanlığın genel kurula sunuşlarının ardından güncel konuşmalara yer verildi.

İlk olarak UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu kürsüye çıktı.

Amcaoğlu, konuşmasının başında Dr Fazıl Küçük saygıyla andı ve eşi vefat eden TDP milletvekili Hüseyin Angolemli’ye de başsağlığı diledi.

Amcaoğlu güncel konuşmasını “mali konular” ile ilgili yaptı.

Bütçe açıklarına değinen Olgun Amcaoğlu, Hükümetin KIB-TEK’i zarara uğrattığını, 120 milyonluk bir görev zararının söz konusu olduğunu belirtti.

Amcaoğlu, Kamu maliyesinde Hayat Pahalılığı’ndaki yanlış uygulamayla 55 milyonluk bir zararın olduğunu da söyledi.

Amcaoğlu sürdürebilir bir kamu maliyesi oluşturulmasının önemine işaret etti.

Hükümetin yaptığı zamlarla insanları zora soktuğunu belirten Olgun Amcaoğlu, dolaylı vergilerle bütçe açığının kapatılmaya çalışılmasını eleştirdi.

Amcaoğlu’nu Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami yanıtladı.

Nami, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun görev zararına uğratıldığı iddiasının mesnetsiz olduğunu kaydetti.

KIBTEK’in devletten alacaklı olduğunu ifade eden Nami, halka külfet olmamak için 120 milyon TLyi üç ay yerine üç yılda tahsil edileceğini anlattı.

Akaryakıt yasası ile Elektrik kurumunun kullandığı akarkyakıt arasında fark olduğunu anlatan Nami, petrol fiyatlarında izlenen düşüşün elektrik fiyatlarına yansımadığını ifade etti.

Nami, elektrikte ucuzlama olabilmesi için Ucuz petrolün stoklara girmesi gerektiğini kaydetti.Hayat Pahalılığı’nın 3 ay için durdurulması kararının o günkü koşullarda alındığını anlatan Nami, önümüzdeki dönem içinde Maliye ve hükümetin bu konuda karar alabileceğini ifade etti.Nami, elektrikle kablo gelmesi konusunda en hızlı şekilde hayata geçmesi için Hükümetin üzerine düşen herşeyi yaptığını vurguladı.