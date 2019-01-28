CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, saat 11.05’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Meclis gündeminde “Hayvanların ve İşletmelerin Tanımlanması ve Kaydı (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Süleyman Akyıldız’ın, Cemil Akacan’ın ve Hüseyin Ulusu’nun Başvuruları Üzerine Hazırlanan Denetçi Raporları ile aynı komitenin 21 Ocak 2019 Tarihinde Yapmış Olduğu Toplantıda Aldığı Kararları Gösteren Cetvel bulunuyor.