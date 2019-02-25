CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 11.30’da toplandı.Genel Kurul’da ilk olarak onaya bilgiye sunuş işlemine yer verildi.Bu bölümde ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Genel Kurul’un yarınki birleşim gündemine ilişkin kararı ele alındı.Oy birliği ile alınan karara göre yarın Denetim ve Yasama birlikte yapılacak.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı’nın KKTC Parlamentosu ile TC Parlamentosu Arasında Dostluk Grubunun üye sayısı ve Oluşumuna İlişkin Kararı da Genel Kurul’da ele alındı.Buna göre, oy birliğiyle alınan kararla KKTC Parlamentosu ile TC Parlamentosu Arasında Dostluk Grubunun üye sayısı 16 olacak…

Üyeler: UBP’den Dursun Oğuz, İzlem Gürçağ, Yasemi Öztürk, Ali Pilli, Nazım Çavuşoğlu, Resmiye Canaltay, CTP’den Sıla Usar İncirli, Salahi ŞAhiner, Asım Akansoy, Armağan Candan, HP’den Hasan Topal, Hasan Büyükoğlu, Mesut Genç, TDP’den Hüseyin Angolemli, DP’den Koral Çağman ve YDP’den Bertan Zaroğlu….

Ayrıca bazı tasarıların Genel Kurul’da üçüncü görüşmeleri için ivedilik kararları

da alındı.

62’nci madde tahtında söz alan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, yarınki liderler görüşmesine değinerek, ülkedeki manzaraya bakıldığında büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya olunduğunun görüldüğünü savundu.

Tatar,Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay’ın geçtiğimiz hafta Kıbrıs konusunda yapılan görüşmenin ardından konsensus olduğunu söylediğini ancak bu konuda böyle bir şey söylemenin doğru olmayacağını anlattı.

Kıbrıs meselesinin özünde partiler arasında mutabakat olmadığını, bu durumda böyle bir konsensustan bahsedilemeyeceğini anlatan Tatar, Guterres belgesinde dahi bir mutabakat olmadığını, kendilerinin Guterres belgesine tümden karşı olduklarını ifade etti.

“Meclis’i bırakın hükümet içinde bile konsensus yoktur” diyen Tatar’ın CTP ile ilgili bazı sözleri Ersin Tatar ile Başbakan Tufan Erhürman arasında bir süre sözlü tartışmaya yol açtı…

Başbakan Erhürman yerinden, “Sayın Tatar sizin CTP’nin içine karışmaya hakkınız yoktur” derken, Ersin Tatar da gündem olması nedeniyle CTP ile ilgili konuşmayı yaptığını söyledi, gizlenen bir şey olup olmadığını sordu.

Tatar, Niyazi Kızılyürek’in AKEL’den AP’ye aday olduğunu ve CTP’den bir yetkilinin Kızılyürek için oy topladığını savundu…

Tatar, Kıbrıs konusunda ne tavizlerin verildiğini bildiklerini, Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs konusunda Kıbrıs Türk halkını tekrar bu sürece sokmaya hakkı olmadığını iddia eden Tatar, 2’nci madde tahtında söz alan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı “Azerbaycan

Hocalı Soykırımı yıldönümü” konusunda konuştu.

Azerbaycan’ın çok iyi ilişkiler olan bir ülke olduğunu, Cumhuriyet Meclisi’nin Azerbaycan halkının acısını paylaşmasına önem verdiklerini belirten Arıklı, 1992 yılında yaşanan soykırımda 613 kişinin şehit edildiğini anımsattı…

Arıklı, katliamının insanlık tarihine geçen kara bir leke olduğunu ifade ederek, katliamla ilgili bir yazıyı meclis kürsüsünden paylaştı.

Mecliste daha sonra görüşmelere geçildi.İlk olarak Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasa Tasarısı ele alındı…