CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI
Meclis Genel Kurulu toplandı
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 10.50’de toplandı.
Genel Kurul gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları bulunuyor.
Bu çerçevede ilk sözü, “Yurttaşlık Yasası” konusunda güncel konuşma yapmak üzere, CTP Milletvekili Doğuş Derya aldı.
Etiketler : Cumhuriyet Meclisi, Genel Kurul
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