Lefkoşa23 °C

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI
CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI

Meclis Genel Kurulu toplandı

A+A-

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün Teberrüken Uluçay başkanlığında saat 10.50’de toplandı.

Genel Kurul gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları bulunuyor.

Bu çerçevede ilk sözü, “Yurttaşlık Yasası” konusunda güncel konuşma yapmak üzere, CTP Milletvekili Doğuş Derya aldı.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.