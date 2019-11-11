CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay Başkanlığı’nda toplandı.

Genel Kurul’da ilk olarak İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nin ivedilikle görüşülen Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi değişiklik yasa tasarısının üçüncü görüşmesine ilişkin tezkeresi okunarak oybirliği ile onaylandı.

Genel Kurul’da daha sonra CTP grubu adına milletvekili Fazilet Özdenefe içtüzüğün 62’nci maddesi uyarınca söz aldı.

Özdenefe, AKSA’nın 2 buçuk 3 yıl once herhangi bir talep olmadan ülkeye jeneratör getirdiğini ve bu jeneratörün izinsiz getirildiği için mağusa limanında bekletildiğini belirterek, devletin de bu doğrultuda ardiye ücreti belirlediğini ve bunun borç olarak AKSA’ya yazıldığını hatırlattı.

Özdenefe,10 milyon TL civarındaki bu borcun silindiği yönündeki haberlerin doğruluğunu sordu, eğer varsa bunun gerekçelerinin kamuoyuna açıklanaması gerektiğini söyledi.

Özdenefe’nin sorularını yanıtlayan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, dönemin hükümetinin sözlü talebi üzerine adaya getirilen jeneratörün Adaport’ta bekletildiğini ve bu sürede AKSA’nın 200 bin dolar Adaport’a kira ücreti ödediğini belirterek, işletmenin aynı şey için iki defa ödeme yapmaması için Bakanlar Kurulu’nda karar alındığını söyledi.

Kararın tekerrürün önlenmesi amacını taşıdığını kaydeden Amcaoğlu, aslında ardiye ücretinin ödendiğini, ücretin jeneratörümn beklediği Adaport’a ödendiğini vurguladı.

Amcaoğlu, “Jeneratör, bizim gümrük hattımızda konuşlandırılmış olsaydı ardiye ücreti alınırdı ancak gümrük sınırları dışında bulunan Adaport’ta konuşlandırıldığı için devletin alacağı oluşmadı ve böyle bir uygulamaya gidildi. Bunun daha doğru olacağını düşündük. Kiraladığımız bir yerden biz ardiye ücreti alamazdık” dedi.

Kşmsenşn kimseye kıyak geçmediğini belirten Amcaoğlu, “geri ihracı için bu Bakanlar Kurulu kararının üretilmesi ve işlemin kapatılması için bu karar üretildi” dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da içtüzüğün 62’nci maddesi uyarınca söz aldı.

Arıklı, sağlık alanındaki ihmallere dikkat çektiği konuşmasında, 13 yaşındaki Esin’in hayatını kaybetmesinde doktor ihmali olduğuna dair ailenin iddiaları bulunduğunu, sağlık bakanlığının bir an once harekete geçip konuyu araştırması gerektiğini söyledi.

Geçmişte de bu tür olaylar yaşandığını belirten Arıklı, hastanedeki yükün çok ağır olduğunu, acil servisin durumunun içler acısı olduğunu, hastaların da bu nedenle ciddi şekilde mağdur edildiğini, hayatlarını kaybettiklerini ifade etti.

13 yaşındaki Esin’in ölümü, teşhis ve izlenen tedavi hakkında bilgiler isteyen Arıklı, sağlık sistemine ilişkin eleştiriletrde bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli Arıklı’ya cevabında, 13 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili geniş bir araştırma yapılacağını söyledi.

Pilli, konuya ilişkin doktorlardan aldığı bilgileri paylaştı.

Sağlıkta büyük sıkıntılar bulunduğunu belirten Pilli, artık lefkoşa’ya yeni bir devlet hastanesi yapılmasının devlet politikası haline gelmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Pilli, 2020’da bu hastanenin temelini atmayı hedeflediklerini kaydetti.

Acil servisteki doktor sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Bakan Pilli, doktor sayısının artmasıyla buradaki sıkıntıların azalacağına inanç belirtti.

Pilli, tüm doktorların özveriyle çalıştığını da vurguladı.

Otomasyona geçilmesi için de çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bakan Pilli, ilaçlar için de otomasyona geçileceğini belirtti.