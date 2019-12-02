CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 11.00’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’da, Başbakanlığın İdari, Kamu ve Sağlık işleri komitesi gündeminde bulunan Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Değişiklik) Yasa Tasarısının komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okunarak oybirliği ile kabul edildi.

Daha sonra Sanayi Sicil Yasa Tasarısı, Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesine ilişkin tezkereler okunarak oybirliğiyle onaylandı.

Dilekçe ve Ombudsman komitesinde UBP’nin üye değişikliği de milletvekillerinin bilgisine getirildi. Buna göre UBP Milletvekili Sunat Atun yerine UBP Milletvekili Menteş Gündüz komitede yer alacak.