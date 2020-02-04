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CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI

CUMHURİYET MECLİSİ GENEL KURULU TOPLANDI

Meclis toplandı!

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Saat 11.00’de başlayan Genel Kurul toplantısında, milletvekilleri güncel konuşmalar yapacak.
İlk olarak CTP Milletvekili Erkut Şahali söz aldı. Şahali, “Tarım Alanında Son Dönemde Yaşananlar” konusunda konuşuyor.

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