Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, UBP ve CTP’nin ortak önerisiyle, yerel seçimin 25 Aralık 2022’de yapılmasını oy birliğiyle kabul etti
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, UBP ve CTP’nin ortak önerisiyle, yerel seçimin 25 Aralık 2022’de yapılmasını oy birliğiyle kabul etti
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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, UBP ve CTP‘nin ortak önerisiyle, yerel seçimin 25 Aralık 2022’de yapılmasını oy birliğiyle kabul etti.
BRT
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