Cumhuriyet Meclisi’nde bugün aşı ve Covid 19 tedbirleri konuşuldu

Gündeminde Başkanlık Divanı seçimleri de bulunan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda aşı konusu ve Covid 19 tedbirleriyle ilgili hafta sonu yaşananlar konuşuldu. Genel kurul oturumunun başında gerçekleşen sunuşlar bölümünde 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın, Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülmesine ilişkin programa yer verildi.

Buna göre 2021 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın görüşülmesine, Perşembe günü başlanacak ve görüşmeler 3 Şubat Çarşamba günü tamamlanacak.

Bütçe görüşmeleri saat 10.00’da başlayacak ve ele alınan konuya yönelik görüşmelerin tamamlanmasıyla sona erecek. Programa göre ilk gün komite başkanı ve Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un sunuş konuşmasının ardından bütçenin madde madde görüşülmesine geçilecek.

Cuma günü Cumhurbaşkanlığı ve Meclis;

23 Ocak Pazartesi Mahkemeler, Hukuk Dairesi (Başsavcılık), Başbakanlık;

24 Ocak Salı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı;

25 Ocak Çarşamba: Sayıştay, Ombudsman, Sağlık Bakanlığı;

28 Ocak Perşembe Dışişleri Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı;

29 Ocak Cuma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı;

1 Şubat Pazartesi Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı;

2 Şubat Salı Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı, Kamu Hizmeti Komisyonu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı;

3 Şubat Çarşamba Maliye Bakanlığı, gelirler bütçesi ve yasa tasarısı madde madde görüşülecek. Daha sonra siyasal parti gruplarının komitelerde temsiliyetine ilişkin karar uyarınca oluşturulan KIBTEK’teki İhalelerde Usulsüzlük Yapılıp Yapılmadığına İlişkin Araştırma Komite üyeleri genel kurulun bilgisine ve onayına sunuldu.

Genel kurul komitenin UBP’den Suat Atun, Menteş Gündüz ve Yasemin Öztürk; CTP’den Fikri Toros ve Salahi Şahiner; HP’den Gülşah Sanver Manavoğlu’ndan oluşmasını oybirliğiyle kabul etti. Ardından, “Taşınmaz Mal Vergisi, Vergi Miktarları ve Vergi Oranları Hakkında Yasa Gücünde Kararname”ye ilişkin tezkere oyçokluğuyla kabul edildi.