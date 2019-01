CUMHURİYET MECLİSİ'NDE GÜNCEL KONUŞMALAR YAPILDI

Milletvekillerinin güncel konuşmalar yaptığı Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu devam ediyor.

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu’nu yanıtlamak üzere söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Kıb-Tek’te herhangi bir zarar olmadığını, bu yöndeki söylemlerin doğru olmadığını ifade ederek, 120 milyon TL’nin alacak hanesine yazdığını ancak halka külfet olmamak için 3 ay yerine 3 yılda tüketiciden tahsil edileceğini kaydetti.

Nami, elektrik fiyatında indirim veya artışın Kıb-Tek tarafından belirlendiğini, bunun da birçok etkenden kaynaklandığını kaydederek, petrol fiyatı düşüşünün elektrik fiyatlarına yansımadığını bunun böyle değerlendirilmemesi gerektiğini anlattı.

Kıb-Tek’in kâr merkezi olmadığını, nizamnameyle yönetildiğini ifade eden Nami, elektriğe uzun zamandır zam gelmediğini ancak ucuz petrolün stoklara girmesi ve elektrik ücretlerinin diğer unsurlara da bakılarak yeniden fiyat belirlenmesinin önemine işaret etti.

Nami, Kıb-Tek ile Maliye arasındaki mahsuplaşma ve temiz bir sayfa açma konusunu da anlatarak, çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Hayat pahalılığı ödeneğinin üç ay durdurulması ve bu sürede artı değil eksi bir sonuç çıkmasıyla hayat pahalılığının daha fazla ödenmesinin beklenmedik bir durum olduğunu da ifade eden Nami, enerji konusunda da Türkiye ile kablo konusunda üzerlerine düşen her türlü görevi girişimi yerine getirdiklerini ve getirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Nami, kablo ile enerji altyapısının ülkede yenilenebilir enerjinin de önünü açacağına işaret ederek, “altyapıya hiçbir şey yapılmıyor” eleştirilerini kabul etmediğini kaydetti, kürsüden daha yapıcı eleştiriler beklediğini söyledi.

Milletvekillerinin sorularını da yanıtlayan Ekonomi ve Enerji Bakanı Nami, Kıb-Tek’te gecikmeli çıkan faturanın ilk kez olduğunu ve her hangi bir zararın veya haksız kazancın olmadığını, Kıb-Tek’in yenilenebilir enerji konusunda ihale yapma aşamasına gelen çalışmaları bulunduğunu, doğal gaz ve fueloil olmak üzere çift yakıtla çalışabilecek jeneratörler alımı için de çalışma yapıldığını anlattı.

Bunların yaşama geçirilmesiyle elektrikte indirimin söz konusu olabileceğini ifade eden Nami, fatura tarihlerinin uzamasının Kıb-Tek’e ek gelir getirmediğini vurguladı.

“Kıb-Tek yönetim kurulu üyeleri ihaleye katılacak şirket tarafından Malta’ya tatile götürüldü” iddiasına karşı, Kıb-Tek Yönetim Kurulu üyelerinin yeni enerji kaynakları ve yeni teknolojileri yerinde izlemesinin yanlış olmadığını da ifade eden Nami, bu ziyaretin bir tatil amacı taşımadığını, yoğun bir programla geçirildiğini, üyelerin biletlerinin kurum, otel masraflarının da şirket tarafından karşılanmış olabileceğini söyledi.

Nami’nin geçmişte de bunun yapıldığını söylemesi üzerine UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, “Beni geçmiş ilgilendirmez, ben önüme bakarım. Bu konu araştırılmalı, bize bu konuda bilgi vermelisiniz” dedi. Nami, bu konuda milletvekillerinin eleştirilerini yanıtladı, ihalenin 38-39 milyon Euro civarında olacağını, uluslararası bir ihale yapmayı çalıştıklarını kaydetti.

Nami, önceliği olan yenilenebilir enerji ve kabloya, daha fazla önem verdiğini kaydetti.

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, “Turizm ve Turizmdeki Yatırımlar” ile ilgili konuştu. Turizmin ülkeye büyük katkısı olduğunu ancak gerekli önemin verilmemesinden dolayı sıkıntı yaşadığını ifade eden Sucuoğlu, turizmde gerileme yaşandığını ve bakanın girişimlerine rağmen ambargoların bu gerilemeyi durduramadığını kaydetti.

Rumların engellemeleri, ambargolar, ek seferler, maliyetler dolayısıyla her sıkıntının turizmi olumsuz etkilediğini ifade eden Sucuoğlu, bu sıkıntıların yanında hükümetin de uygulamalarıyla altın yumurtlayan bir tavuğun başını kesmeye çalıştıklarını kaydetti.

Sucuoğlu, turizmde rekabetin ve rekabet gücünün önemine işaret ederek, teşvik sistemi ve reklam gücünün önemine işaret etti. Rumların tur operatörlerine her türlü baskı, teşvik, rüşvete kadar her şeyi yaptığını ifade eden Sucuoğlu, Rumların KKTC’ye İsrail ayağını kapadığını, Almanya’nın en büyük tur operatörlerinden birinin de KKTC’ye turlarını kaldırdığını dile getirdi.

Faiz Sucuoğlu, yurtdışına gidecek kamu görevlilerinin resmi göreve giderken KKTC ve TC pasaportu kullanma hassasiyeti ve kararının neden bir genelge ile değiştirildiğini sorarak, bunun açıklamasını UBP olarak hükümet ve Dışişleri Bakanlığı’ndan beklediğini söyledi.

Bazı teşvik kararlarının yaşama geçirilebileceğini, alternatif teşvikler yaşama geçirilebileceğini, Larnaka’ya kayan AB’li turistlerin yeniden kazanılabileceğini ifade eden Sucuoğlu, teşvik sıkıntısının giderilmesi durumunda turist akışının yeniden yükseltilebileceğini kaydetti.

Dome Otel’de de gerekli adımların atılması ve mal sahibi Vakıflar’ın daha fazla gelir elde etmesi gerektiğini ifade eden Sucuoğlu, otelde ihalenin şart olduğunu, burada Saray Otel örneği bulunduğunu kaydetti, bu yüzden şeffaf ihaleye çıkılması gerektiğini belirtti.

Dome Otel’de her şeyin gayrı resmi olduğunu savunan Sucuoğlu, dertlerinin Vakıflar’ın en yüksek geliri elde etmesi olduğunu söyledi.

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu da söz alarak, 10 yıldır Vakıflar tarafından bir sendikaya kiralanan Dome Otel’de birçok yanlış iş yapıldığını, otelin bir oda fiyatından daha aza kiralandığını, peşkeş çekildiğini iddia etti. Zaroğlu, tüm bu sıkıntılara karşı tepki gösterdi, ortada 10 yıldır peşkeş olduğunu kaydetti ve son bir yıldır da otelin işgal altında olduğunu savundu.

Zaroğlu, kendisinin de gidip buraya 10 yılda 1 milyon TL değil yılda 2 milyon TL teklif ettiğini ifade ederek, işletmek için değil buradaki yanlışlığa peşkeşe dur demek için talip olduğunu kaydetti.

Bir milletvekili olarak buraya talip olurken çok eleştiri aldığını, ancak yasalara göre buraya talip olabileceğini anlatan Zaroğlu, ama burada meselenin kendisi değil buraya herkesin talip olabileceğini göstermek olduğunu dile getirdi.

Zaroğlu, CTP sosyal medya hesaplarından kendisine askerlik yapmadığıyla ilgili hakaretler yağdırıldığını iddia ederek, neden askerlik yapamadığıyla ilgili geçirdiği ameliyatın ve belindeki vidaların filmini gösterdi.

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da, Sucuoğlu’nun KKTC ve TC pasaportlarıyla ilgili iddiasına yönelik söz alarak, yurtdışında kamu görevlisi olanların veya olmayanların uluslararası faaliyetlere katıldığını ifade etti.

Sadece kamu görevlilerinin değil olmayan bireylerin de katıldığını, devletten yardım aldığını, bu çerçevede bu bireylerin zorluklar çekmemesi için KKTC limanlarından çıkması kaydını koyduklarını anlatan Özersay, devlet tarafından desteklenen projelerde uluslararası etkinliklere katılan çift uyruklu kişilerin sorun yaşamaması için böyle bir adımın atıldığını kaydetti.

Vize sorununu işaret eden Özersay, bu tip sıkıntıların önüne geçmek için bu adımın atıldığını, devletin desteklediği vatandaşlarının önünü açmak için bu kararı ürettiklerini söyledi.

Bir etkinlikte önemli olanın hangi bayrak altında katılmak için müracaat yapıldığı olduğuna işaret eden Özersay, devletin buna önem vererek destek verdiğini kaydetti.

Özersay, eleştirilere yanıt vererek, vatandaşların seyahatlerinde hangi belgeyi kullanması yanında KKTC limanlarından çıkması şartının devam ettiğini belirtti.

ABD’ye ziyaretine KKTC pasaportu ile gittiğini, diğer tarafa ait doğum belgesi bile olmadığını anlatan Özersay, ülkeyi temsilen uluslararası etkinliklere katılacak kişiler ve ekiplere destek verirken tüm süreçlere önem verdiklerini kaydetti.

Bunun sıkıntısını çok defa yaşadıklarını, bu yüzden bir sıkıntının aşılması için bu adımı attıklarını ifade eden Özersay, bunun bir siyasi irade olduğunu vurguladı.

Özersay, Amcaoğlu’nun “KKTC pasaportunun neyini beğenmediniz de bunu değiştirmeye çalışıyorsunuz, bu cesareti nerden buldunuz” sorusu üzerine, bunun söz konusu olmadığını, bir şeyi beğenip beğenmemekle ilgili bir durum olmadığını ifade etti ve hiçbir manada bir durumun yaptığı bağdaştırmayla ilgilisi olmadığını söyledi.

Bu konuda herhangi bir risk olduğunu veya vatandaşlar arasında ayrımcılık yaptıklarını düşünmediklerini ifade eden Özersay, ileride bir sıkıntı ortaya çıkar ve tespit ederlerse bu kararı oturup tekrar değerlendirebileceklerini kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de, Zaroğlu’nun CTP ile ilgili iddiaları üzerine söz alarak, “peşkeş” sözünü kabul etmediğini, bu işlemin iptali için 10 yıl süre olduğunu ancak kimsenin adım atmadığını dile getirdi.

Şahali, kurumun ve otelin bu iddialar ve sürekli gündemde tutulmasıyla zarara uğratıldığını itibar kaybı yaşatıldığını ifade etti. Şahali, ayrıca “CTP’nin resmi sosyal hesabı bir tanedir, ilçe ” dedi, hakaretin CTP geleneğinde olmadığını vurguladı.

Şahali, milletvekillerinin yasalara uymak zorunda olduğunu da ifade ederek, ilgili yasayı okudu ve Zaroğlu’nun kürsüde bu yasanın bazı maddelerini okumaktan kaçındığını savundu. Şahali, yasal yön yanında etik boyuttan da bakıldığında bu girişimin doğru olmadığını kaydetti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Sucuoğlu’na görüş ve desteğinden dolayı teşekkür ederek, turizm sektörünün geliştirilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın, KKTC’ye gelen turistleri engelleme girişimlerini aşmak için çalıştıklarını dile getiren Ataoğlu, acentelerin ödenmeleri konusunda yürüttükleri çalışmalara değindi.

Teşvikler konusunda önümüzdeki günlerde toplantılar yapacaklarını söyleyen Ataoğlu, iki havayolunun çekilmesiyle artan fiyatlara müdahale için THY seferlerinin artmasıyla için gereken girişimleri yaptıklarını söyledi.

Bu girişimler sonucu sefer sayısının arttığını dile getiren Ataoğlu, buna rağmen istenen neticenin elde edilemediğini kaydetti.

Ülkeye gelen turist sayısını artırmak için yürütülen çalışmalara da değinen Ataoğlu, yurt dışında gerçekleştirilen reklam çalışmalarının olumlu sonuçları olduğunu kaydetti.