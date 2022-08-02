Cumhuriyetçi Türk Partisi, elektrik zammına ilişkin açıklama yaptı

Cumhuriyetçi Türk Partisi, elektrik zammına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, hükümetin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na ihalesiz aldığı yakıtın faturasını halka ödetmeye çalıştığı savunuldu.

Fahiş elektrik fiyatlarıyla,toplumun, fukaralaşma noktasına daha fazla sürüklendiği öne sürülen açıklamada, “Bu ağır fukaralaşma karşısında toplumun tüm kesimleri olumsuz etkilenmektedir. Yaşanan krizden çıkış formülleri CTP tarafından sürekli dile getirilmektedir” denildi.

Açıklamada, Jeneratör yatırımlarının yapılması, maliyetleri giderecek tedbirlerin alınması, yeşil enerjiye geçilmesi için Avrupa Birliği ile temas kurulması, çoklu tarifeye yeniden geri dönülmesi, uluslararası ihalenin süratle sonuçlandırılması ve şaibeli ihalesiz yakıt alımlarının sona erdirilmesi gerektiği ifade edildi.