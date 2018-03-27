ÇÜRÜK KOMŞU TUTUKLANDI!

Lefkoşa’da hırsızlık yapmak için komşusunun evine girerken yakalanan Bahaddin Çürük tutuklandı. Kamu görevlisi Çürük, tutuksuz yargılanacak



Lefkoşa’da komşusunun evine açık olan pencereden giren ancak bir şey çalamadan komşusu tarafından yakalanan zanlı Bahaddin Çürük tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.



Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı. Toz, huzurda bulunan zanlı Bahaddin Çürük’ün 25 Mart tarihinde saat 11.15 raddelerinde Lefkoşa’da kiracısı olduğu Uğur Selçuklu’nun evine doğuya bakan kapalı ama kilitsiz vaziyetteki alüminyum pencere camını hasar yapmaksızın açıp bir cürüm işlemek niyeti ile ikametgâha içerisine girdiğini söyledi. Polis, zanlının ikametgâh içinde iken ev sahibi Uğur Selçuklu'nun gelmesi üzerine ikametgâhtan bir şey sirkat edemeden çıkmak istediği sırada suçüstü yakalanarak tutuklandığını mahkemeye aktardı. Zanlının suçunu itiraf edip davasına kabul yönünde beyanda bulunduğunu belirten polis, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ve kamu görevlisi olduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.



Mahkeme, zanlının davaları görüşülünceye değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 40 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Star Kıbrıs