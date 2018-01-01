DAĞ YOLUNDA YİNE KAZA

Mustafa ÖZYAĞCI

Halk arasında “Ölüm yolu” olarak anılan Girne-Değirmenlik dağ yolunda dün öğle saatlerinde su dolu tankeri çeken bir TIR ile kamyonun çarpışması, yürekleri ağızlara getirdi.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kazada, her iki araçta da büyük hasar oluştu.

Bir çok canın gittiği, bir çok yaralanmanın olduğu ve sayısız trafik kazası meydana gelmesine rağmen halen tadil edilmediği için sürekli şikayet konusu olan Girne-Değirmenlik dağ yolundaki dünkü kaza saat 12.00 sıralarında gerçekleşti.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre; Mahmut Uyumaz’ın yönetimindeki NL 148 plakalı su dolu tankeri çeken TIR, Girne’ye doğru yokuş aşağıya inerken, dikkatsizlik sonucu önünde seyreden Ayhan Seyreksakal’ın yönetimindeki KU 017 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpma sonucu NL 148 plakalı TIR ile arkasında bağlı su dolu R 521 plakalı tanker yaklaşık 50 metre yolda sürüklendikten sonra yol ortasında durdu. Kaza sonrası tankerin içerisindeki su boşaltıldı.

Kaza yapan TIR olay yerine getirilen greyder tarafından çekilirken, başka bir TIR ile de yol ortasında kalan tanker çekildi.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine aksayan trafik, araçların yoldan çekilmesiyle normale döndü.

Polisin konuyla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kıbrıs