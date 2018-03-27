DAĞYOLU'NDA FECİ KAZA!
3 yaralı!
A+A-
Girne-Değirmenlik Dağyolu’nda Tüfekçi Ltd’e ait iş aracı devrildi, kazada 3 kişi yaralandı.
Girne-Değirmenlik Dağyolu’nda faciadan dönüldü, 3 kişi yaralandı,kaza saat 10.30’da meydana geldi.
Değirmenlik istikametine doğru seyreden Tüfekçi Ltd’e ait HG 086 plakalı iş aracı (beton dökme pompası), sağa meyilli viraja geldiği zaman, aracın kontrolünü kaybederek, yolun solundan çıktı, bankete devrildi.
Kaza sonucu 3 kişi ambulansla, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri, bölgede…
Yenidüzen
Etiketler : Girne-Değirmenlik Dağyolu, Tüfekçi Ltd, iş aracı
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.