DAĞYOLU'NDA KAZA!
Dağ Yolunda Korkutan Kaza!
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Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Dağ yolunda Arapköy girişinde bugün saat 09.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Girne- Değirmenlik dağ yolunda, Arapköy girişindeki kaza kamyonun salon aracın önünü tıkaması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu salon araçtaki sürücü yaralandı. Yaralı ambulansla Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.
Etiketler : Dağ yolunda, Arapköy girişi, kaza
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