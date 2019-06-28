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DAĞYOLU'NDA KAZA!

DAĞYOLU'NDA KAZA!

Dağ Yolunda Korkutan Kaza!

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Haber Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Dağ yolunda Arapköy girişinde bugün saat 09.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Girne- Değirmenlik dağ yolunda, Arapköy girişindeki kaza kamyonun salon aracın önünü tıkaması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu salon araçtaki  sürücü yaralandı. Yaralı ambulansla Girne Akçiçek Hastanesi’ne kaldırıldı.

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