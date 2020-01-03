Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili açıklama yapan ABD Başkanı Trump, "Süleymani çok sayıda ABD’linin ölümünden sorumlu. Daha önce öldürülmeliydi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili yeni bir mesaj yayımladı. Daha önce “İran hiçbir zaman bir savaş kazanmadı fakat hiçbir zaman da bir müzakereyi kaybetmedi” ifadelerini kullanan Trump, yeni mesajında Süleymani’nin daha önce ölmesi gerektiğini söyledi.

“YENİ SALDIRILAR PLANLIYORDU”

Trump, “Süleymani çok sayıda ABD'linin ölümünden sorumlu. Yeni saldırılar planlıyordu fakat yapamadan yakalandı. Süleymani direk ve dolaylı yoldan milyonlarca kişinin ölümünden sorumludur. Süleymani daha önce öldürülmeliydi” dedi.

ABD’nin silahlı insansız hava araçlarıyla (drone) Bağdat Uluslararası Havalimanı ve çevresine yönelik gerçekleştirilen füze saldırısı sonucu Suriye’de önemli rol oynayan İran destekli Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis de öldürüldü.