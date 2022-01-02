Daireyi kendilerinin gibi göstererek başkasına kiraladılar

Girne’de bir daireyi kendilerinin gibi göstererek başkasına kiralayan iki kişiden biri tutuklandı, diğeri aranıyor.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Girne’de daha önceden kiracı olarak kaldıkları apartman dairesini kendilerine aitmiş gibi göstererek 12 Aralık’ta başka şahsa kiralayarak sahtekarlıkla 7 bin 300 TL temin eden zanlılardan R.T.(K-43) tutuklandı, diğer şahıssa aranıyor.