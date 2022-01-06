Damat düğünü terk etti gelin ortada kaldı! Sebebi ise herkesi şaşırttı

Irak'ta, düğünde çalınan müziğin damadı küçük düşürdüğü gerekçesiyle çıkan kavga sonrası, gelin ve damat boşanmaya karar verdi. Olay yerel basında "en hızlı boşanma" olarak yer aldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, başkent Bağdat'ta gerçekleşen düğünde çalınan müzik gelin ile damadın aileleri arasında krize yol açtı.

Gelin tarafından seçilerek müzik grubuna sunulan listede yer alan ve damadı küçük düşürecek sözcükler içerdiği iddia edilen "Mısaytıra" adlı şarkının çalınması damat ve ailesini kızdırdı.

İtirazlara rağmen parçanın çalınması üzerine aileler arasında çıkan kavga nedeniyle çiftler boşanma kararı alarak düğünü iptal etti.

Düğün bitmeden çiftlerin aldığı karar yerel basında "en hızlı boşanma" olarak yer aldı

gazetevatan.com.tr