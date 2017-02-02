DAMATLARINDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR!

Gardiyan Muzaffer Kasaboğlu’nun eşi Evren Kasaboğlu’na ait araç, dün sabah evlerinin önünde yanıcı madde dökülerek üç farklı noktadan ateşe verildi

Emine UYSAL

Lefkoşa’da dün saat 03.00’te Evren Kasaboğlu’na ait MV 202 plakalı salon araç üzerine yanıcı madde dökülerek kundaklandı.

Gardiyan olan Muzaffer Kasaboğlu ile eşi Evren Kasaboğlu, bir süreden beri uyuşturucu suçundan aranan damatları Orhan Şekerci tarafından tehdit edildikleri yönünde ifade verdi ve şikayetçi oldu.

“Kasti Hasar” suçlamasıyla aleyhine tutuklama emri alınan Orhan Şekerci, dün öğleden sonra gözaltına alındı.

Orhan Şekerci’nin bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacağı öğrenildi.

İki araç hasar gördü

Şehit Doğan Ahmet Sokak’ta meydana gelen araç yangını ihbarıyla itfaiye ekibi kısa sürede olay yerine giderek yangını söndürürken, Kasaboğlu çiftinin aracının yanı sıra, Mehmet Massenoğlu’nun park halindeki FT 691 plakalı aracı da hasar gördü.

Olay yeri inceleme ekibi günün ilk saatlerinde olay mahalline giderek, incelemelerini sürdürdü.

Olay mahallinde KIBRIS’a konuşan Evren Kasaboğlu, “MV 202 plakalı salon aracım saat 03.00’te kundaklandı. Aracım ikamet ettiğimiz apartmanın önünde park halindeydi. Polise ifade verdik. Polisin olayı aydınlatacağıma inanıyorum” dedi.

“Damadım bizi günlerdir tehdit ediyordu”

Muzaffer Kasaboğlu da, damadı Orhan Şekerci’nin eşini ve kızını günlerdir tehdit ettiğini anlattı.

Muzaffer Kasaboğlu, “Damadım Orhan Şekerci, sürekli eşimi ve kızımı tehdit ediyor. Bir buçuk aylık torunumu kaçırmakla tehdit ediyor. Tehditlerini Facebook ve telefon aracılığı ile yapıyor. Günlerdir bizi tehdit ediyordu, sonunda eşimin aracını yaktı” dedi.

Kıbrıs