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  3. Damla Sönmez kumsal pozlarını paylaştı

Damla Sönmez kumsal pozlarını paylaştı

Damla Sönmez kumsal pozlarını paylaştı 116

Aziz dizisinde Dilruba karakterine hayat veren Damla Sönmez, tatil sezonunu açtı bile! Ünlü oyuncu tatil pozlarını Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.