Dani Alves bombası! Görüşmeler...

200 milyon euroluk transfer bütçesi ve yeni hocası Conte ile yeniden yapılanan Inter, Dani Alves'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Teknik direktörlüğe Antonio Conte’yi getiren ve yaz transfer döneminde 200 milyon euro bütçe (1.2 milyar TL) ayıran Inter, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor...

Valentino Lazaro, Matteo Politano, Eddie Salcedo, Stefano Sensi, Diego Godin gibi isimleri kadrosuna katan mavi-siyahlılar gözünü Fransa’ya çevirdi. Inter, PSG’den ayrıldığını açıklayan yıldız sağ bek Dani Alves ile masaya oturmaya hazırlanıyor.