DARP EDİLİŞİNİ HAZMEDEMEDİ!

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da faaliyet gösteren “Zizi Pizza” isimli iş yerini 2014 yılı Kasım ayı içerisinde ateşe vermek suretiyle kundaklayan sanık Fatma Özcömert hakkındaki karar dün Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıklandı. “Kasten ve kanunsuz olarak yangın çıkarmak”, “Binadaki eşyaları ateşe vermek”, “Kasti hasar” ve “Mülke tecavüz” davlarından yargılanan sanık Özcömert suçlu bulunarak 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Darp edilişini hazmedemedi...

Sanık Fatma Özcömert, 15 Kasım 2014 tarihinde tanıdığı olan Ali Cenk Akay’a ait “Zizi Pizza” isimli iş yerine giderek alkol almış daha sonra Akay ile tartış, Akay ise sanık Özcömert’i darp etmişti. Daha sonra evine giden sanık Özcömert, Akay tarafından darp edilişini hazmedemeyerek “Zizi Pizza” isimli iş yerine geri gitmiş ve iş yeri önündeki tahta platformun altına gazete ve çöp koyarak ateşe vermişti.

Suçlu bulundu...

Davanın kararını okuyan Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Pınar Beyoğlu, sanık Fatma Özcömert’i aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkûm ettiklerini açıkladı. Sanığın mahkum olduğu “Kasten yangın çıkarma” suçu için müebbet hapis, “Binadaki eşyaları ateşe verme” suçu için 14 yıla kadar, “Kasti hasar” suçu için 3 yıla kadar ve “Mülke tecavüz” suçu için ise 2 yıla kadar hapis cezası öngörüldüğünü belirten Beyoğlu, bu suçların mala karşı işlenmiş suçlar olduğunu ve toplum bireylerinin huzurunu bozan suçlar olduğunu vurguladı. Beyoğlu, sanığa verilecek cezanın kamu menfaatini koruması ve sanığı ıslah edici olması gerektiğini belirterek, sanığı 3 ay hapis cezasına mahkûm ettiğini açıkladı.

Yenidüzen