Darwin tweeti sosyal medyada gündem oldu

Yıldız Tilbe, Twitter'dan bilim insanı Darwin hakkında bir paylaşımda bulunarak, "Darwin yaşasaydı evrimi reddederdi, onun zamanında bilim bu kadar ilerde değildi, ne bilsin zavallı." dedi.

Yıldız Tilbe'nin İngiliz bilim insanı Charles Darwin hakkında paylaşım yaparak, "Darwin yaşasaydı evrimi reddederdi, onun zamanında bilim bu kadar ilerde değildi, ne bilsin zavallı. Dna bile şunun şurasında yeni keşfedildi, insan vücudunda bilinmeyen sonsuz şeyler var daha haberimiz yok kendimizden" dedi.