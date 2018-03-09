DAÜ ÇALIŞANLARINA SİYASET YASAĞI KALKTI!

Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan Dışişeri Bakanı Kudret Özersay:

Toplantıda ilk olarak hafta başı yapılan Ankara ziyareti ile bakanları bilgilendirdikleri söyledi.

Özersay DAÜ’de akademik idari kadrolarında var olanların siyasi yasağı kaldırıldığını da açıklayarak “Anayasa ve yasada yok ama üniversite yasasına vardı, o kalktı Bunu kaldırdık. Değişiklik yaptık. Akademisyenler siyasi parti üye ve siyasi faaliyette bulunmaya hakları olacak. Bunun belirli kriterleri olacak” dedi.

Başbakan Yardımcısı yine toplantıda müşavir yaratılmayacak şeklinde üst kademe yöneticileri yasası hakkında görüş birliğine varıldığını ve bunun çalışmalarının da yakında tamamlanacağını kaydetti.

“Erenköy belediyesi ile ilgili değerlendirmede bulunduk, mali ve idari açıdan bazı görevlendirmeler yaptık” diyen Özersay “yapılacak olan çalışmalar sonrasında elde edilen bulgular çerçevesinde kamuoyu ile paylaşacağız” ifadelerini kullandı.

“Calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı nezdinde asgari ücret ile ilgili ilk değerlendirmeyi yaptık” diyen Özersay “Ancak bu konuda henüz bir şey söyleyecek durumda değiliz” diye konuştu.

Açıklamasının sonunda ülkede çok ciddi anlamda ivedilikle ele alınması gereken konular olduğunu belirten Özersay bu bağlamda yarın 11.30’da bir kez daha olağanüstü toplantı yapacaklarını sözlerine ekledi.