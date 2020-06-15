DAÜ Rektörünü seçiyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde Prof.Dr Necdet Osam’ın istifasıyla boşalan Rektörlük için bugün ikinci tur seçim yapılıyor…

İlk turda en fazla oy olan iki aday Prof. Dr. Aykut Hocanın ile Prof. Dr. Ahmet Sözen rektörlük için yarışıyor.

Merkezi Derslikler binasında saat 08.30’da başlayan oy verme işlemi saat 15.30’da tamamlanacak.

Bin 344 seçmenin oy kullanabileceği seçimin sonuçları bugün açıklanacak…

Seçimi kazanan aday yarın saat 14.00’te toplanacak Senato’da oylamaya sunulacak…

Senato oylamanın ardından rektör adayını Vakıf Yöneticiler Kurulu’na önerecek.

Cuma günü yapılan ilk turda Prof. Dr. Aykut Hocanın yüzde 39.03, Prof. Dr. Ahmet Sözen de yüzde 23.26 oy alarak ikinci tura kalmıştı.