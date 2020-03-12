DAÜ-SEN’den sağlık merkezine tıbbi malzeme desteği

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), DAÜ Sağlık Merkezi’ne tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

DAÜ-SEN tarafından yapılan açıklamada, “DAÜ-SEN, DAÜ Sağlık Merkezi’nin tansiyon aleti, ateş ölçme cihazları, tıbbi giysi, ilaç, dezenfektasyon malzemeleri, her türlü maske gibi tüm ihtiyaçlarını karşılamıştır. Sendika, bundan sonraki süreçte de Sağlık Merkezi’nin ihtiyaçlarını karşılamaya, DAÜ Yönetimi’nin COVID-19 ile mücadelesine destek vermeye devam edecektir” denildi.