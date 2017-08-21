DAÜ TIP FAKÜLTESİ’NE BAŞVURULAR CUMA GÜNÜ SONA ERECEK

Doğu Akdeniz Üniversitesi Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi, kayıt için 25 Ağustos’a kadar başvuru kabul edecek.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, başvuru sonuçları 28 Ağustos’ta açıklanacak.

DAÜ Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi’nde eğitim, 3’üncu sınıf sonrasında İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde veriliyor.

Konu ile ilgili detaylı bilgiye DAÜ Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nden, 630 1217 numaralı telefondan veya registrar@emu.edu.tr adresinden ulaşılabiliyor.