"DAÜ'DE ANAYASA'YA AYKIRILIĞI DÜZELTTİK"

Başbakan Yardımcısı, Dış İşleri Bakanı Kurdet Özersay, UBP Genel Başkanı Özgürgün’ün konuşmasının ardından ‘bilgi eksiklikleri’ni giderdi…

Meltem SONAY

Başbakan Yardımcısı, Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, Hüseyin Özgürgün’ün ifadelerinden ‘bilgi eksikliği’ olduğunu hissettiğini belirtti.

DAÜ ile ilgili alınan kararın iki tüzük değişikliği olduğuna, birinin akademisyenler, diğerinin de yönetsel personel için olduğuna açıklık getirdi.

“Ortada bir başka kafa karışıklığı daha var. Bir kere biz Hükümet olarak aldığımız kararla bir anomaliyi düzelttik, Anayasa’ya aykırılığı düzelttik.

Hükümet’e daha önde değişikliği götürülen ama bir türlü yapılmayan değişikliğin yapılmasından ibarettir. DAÜ Yasası’na ve Anayasa’ya aykırılığı düzelttik biz.

Anayasa’nın 70. Maddesi, yasağın kimlere olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Kamu görevlisi olamayan ve Anayasa’daki bu yasağa girmeyen DAÜ’lülere, 1987’lerde yapılan bir tüzükle Anayasa’ya aykırı olarak bir yasaklama getirilmeye çalışılmıştır.

Bakanlar Kurulu geçtiğimiz gün bu Anayasa’ya aykırılığı düzeltecek bir karar almıştır.

Daha önce Bakanlar Kurulu gündemine bu konu defalarca getirilmesine karşın endense Bakanlar Kurulu’ndan geçirilmemiş, bir nevi ‘Demokles’in kılıcı’ olarak kullanılmıştır. Artık böyle bir durum söz konusu değildir.”

“Kamu görevlilerine siyaset yasağının kaldırılması için de adım atmaya hazırız”

“Öğretmen Akademisi’ndeki öğretmen arkadaşları kamu görevlisi olduğu için Anayasa’dan kaynaklanan bir yasak ortadadır. Anayasa’daki yasağın kalması gerekir bunun için. Bu yasağın kalması için de Meclis’te çoğunluğa ve referanduma gidilmesi lazımdır. Biz Halkın Partisi olarak da buna hazırız. Eğer muhalefet kamu görevlilerine yasağın kaldırılmasından yana ise, bu konuda adım atmaya hazırız.

Kadro eksikliklerinden bahsedilen Dış İşleri Bakanlığı’na 20 kişi alınması için Kamu Hizmeti Komisyonu ile birlikte bir adım attığımızı da buradan duyurmak isterim.

Bir şeyin yasalarda düzenlenmesi ile fiiliyatı da uyumlu olmalıdır. Bu düzenleme bize üniversitenin talebi olarak iletilmiştir. DAÜ’nün karar organlarında yer alınacaksa bunu istimrar ihtimali olduğu için siyasi parti karar organlarında yer almayacaksınız, siyasi partinin karar organlarında yer alacaksanız, üniversitenin karar organlarında yer almayacaksınız.

DAÜ’deki bu Anayasa’ya aykırı Tüzük, UBP’nin Hükümet’te olduğu bir dönemde, 1987 geçti."

Yenidüzen