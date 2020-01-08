DAÜ'DE EĞİTİME ARA!
DAÜ’de Eğitime Bir Gün Ara
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DAÜ'de 9 Ocak 2019 perşembe tarihinde eğitime bir günlüğüne ara verildi.
Doğu Akdeniz Üniversitesi olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verdi.
DAÜ’den yapılan açıklamada üniversitemiz öğrencilerinin ve çalışanlarının güvenliği açısından 9 Ocak 2019 perşembe tarihinde eğitime bir günlüğüne ara verilmiştir denildi.
Hava koşullarının olumsuz devam etmesi durumunda 10 Ocak 2020 Cuma günü için son dakika duyurusu yapılacak.
Etiketler : DAÜ, eğitim, ara verilme
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