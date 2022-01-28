DAÜ’de silindir aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
DAÜ’de silindir aracın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
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Gazimağusa’da kullandığı silindir aracın devrilmesi sonucunda yaralanan Mehmet Türkmen (E-28) Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kontrol altına alındı.
Polis açıklamasına göre kaza sabah 10.30 sıralarında DAÜ Güney Kampüsü Doğa İlkokulu dahilindeki toprak yolda dikkatsizlik sonucunda meydana geldi.
Mehmet Türkmen, silindir araçla geri geri seyrederken yolun sol dış kısmına çıktı ve bir buçuk metre derinliğindeki toprak alana giren silindir devrildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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