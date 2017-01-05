DAÜ’NÜN DÜNYA LİSTESİNDE YER ALMASINA TEPKİ GÖSTERDİLER

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ), yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE) 2016-2017 Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda yer alması Güney Kıbrıs’ta tepkiye neden olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi, ELAM Milletvekilleri Hristos Hristu ile Linos Papayanni’nin, bu konuda Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’e soru yönelttiğini yazdı.

Habere göre, her 2 milletvekili, DAÜ’nün söz konusu listede yer almasından dolayı duydukları hoşnutsuzluğu dile getirdi.

Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, soruya verdiği yanıtta, Eğitim Bakanlığı’nın, Dışişleri Bakanlığı ile birlikte listeyi hazırlayanlara yönelik protesto mektubu gönderdiğini belirtti.

Kasulidis, benzer faaliyetlerin, İngiltere’deki Güney Kıbrıs Yüksek Komiserliği tarafından da yapıldığını söyledi. Kasulidis, her iki bakanlığın ayrıca Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren üniversitelerin tanınmasının ileriye götürülmesi çabaları gibi durumlarda, sistematik bir şekilde ilgili birimleri bilgilendirdiğini ve protestoda bulunduğunu ifade etti.