DAVA KARARA BAĞLANDI!

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, Kasım ayında iki farklı restorandan 62 şişe içki çalan Yunus Çiftçi aleyhindeki davayı karara bağladı

Devrim DEMİR

Girne’de tarihi Kordonboyu’nda faaliyet gösteren iki farklı restorandan, 10 gün arayla toplam 62 şişe içki çaldığı tespit edilen 25 yaşındaki Yunus Çiftçi hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Kasım ayında 10 gün arayla iki farklı restorandan toplam 62 şişe içki çalan 25 yaşındaki Yunus Çiftçi aleyhindeki dava kararını açıkladı.

Kasım ayından bu yana cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak yargılanmayı bekleyen Çiftçi, başkanlığını Melek Esendağlı’nın yaptığı Yargıç Murat Soytaç ve Yargıç Seran Bensen huzuruna çıkarıldı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, “dükkân açma” ve “sirkat” suçlarından 1 yıl hapse mahkûm edildi.

Sanık hakkında verilen kararda, sanık Çiftçi’nin 20 Ekim 2016 tarihinde Girne Kordonboyu’da faaliyet gösteren Sandal Restoran isimli işyerinden 52 şişe rakı çaldığı, ayrıca 1 Kasım 2016 tarihinde de Carob Restoran isimli iş yerinden 10 şişe farklı markalarda içki çaldığının tespit edildiği belirtildi.

Sanığın Kasım ayından tespit edildiği ve tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildiği ifade edilerek, sanığın işlediği suçun ciddi ve toplumu rahatsız edici bir suç olduğu kaydedildi. Ağır ceza heyet, kamu yararını göz önünde bulundurduklarını belirterek, sanığı 1 yıl hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

Havadis