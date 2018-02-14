DAVADA SONA GELİNDİ!

Afrika-Meclis saldırısı davasında, iddia makamı dün 2 polis memurunu tanık olarak dinletti. Dava savcılığın dinleteceği tanıklarla bugün de devam edecek

Afrika Gazetesi ve Meclis önünde, 22 Ocak’ta yaşanan olaylarla ilgili tutuklanan 6 sanık, hakkındaki dava devam ediyor.

Sanıkların avukatı Enver Öztürk’ün “Afrika çalışanlarının camdan tahrik ettiği” savunması üzerine tanık dinletme talebinde bulunması üzerine dava, dün de iddia makamının tanıklarının dinlenmesi ile devam etti.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde dün görüşülen davada Savcı Ayşe Kaymak Şadi, polis memuru Halil Uyguroğlu’nu ve polis memuru Çağıl Kaya’yı tanık olarak dinletti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar huzurunda görüşülen davada, savunma avukatı Enver Öztürk ve Savcı Ayşe Kaymak Şadi hazır bulundu.

Uyguroğlu: Parmak işareti verildiğini görmedim

İddia makamının tanığı polis memuru Halil Uyguroğlu, 22 Ocak tarihinde, Afrika Gazetesi önünde yapılan eylemde 9.45-9.50 saatleri arasında görevli olduğunu ve Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne ait kamera ile topluluğun görüntüsünü, o gün orada yaşanan olayları, eylemcilerin sloganlarını ve Afrika Gazetesi’ne yönelik taş atıklarını kayda aldığını söyledi.

Afrika Gazetesi’ne eylem sırasında taş atanlar arasında 2 sanığın da bulunduğunu söyleyen Uyguroğlu, bazı eylemcilerin gazetenin bulunduğu Arca Apartmanı’nın giriş kapısından içeri girmeye çalıştığını ancak polisin müdahalesi sonucu bu girişimlerinin sonuçsuz kaldığını belirtti.

Halil Uyguroğlu, eylem sırasında sanıklardan Ahmet Türkmen’in gazetenin Meclise bakan tarafından bayrak direğine tırmanmaya çalıştığını ancak polisin müdahalesi ile girişiminde başarılı olmadığını aktardı.

Uyguroğlu, sanık Türkmen’in daha sonra gazetenin ön cephesindeki bayrak direğine tırmanarak gazetenin balkonuna çıktığını kaydetti.

Halil Uyguroğlu, mahkemedeki ifadesinde eylemciler olay yerinden ayrılana kadar kendisinin de görev yerinde olduğunu ve Afrika Gazetesi’nden herhangi birinin herhangi bir parmak ya da el işareti yaptığını görmediğini söyledi.

Uyguroğlu, eylem sırasında el ya da parmak işareti yapıldığına dair bir söylem de duymadığını, parmak verme ile ilgili eylemcilerden bir tepki de görmediğini ifade etti.

“Pencereye bakmadım”

Savunma Avukatı Enver Öztürk, tanık kürsüsünden şahadet veren polis memuru Halil Uyguroğlu’na kamera çekimi yaptığı sırada nereye baktığını ve eylemde görüntüleri kaydederken Afrika Gazetesi’nin Girne Kapısı istikametine bakan cephesindeki pencerelerine bakıp bakmadığını sordu.

Uyguroğlu, video kamera ile görüntü kaydederken görebildiği her tarafa baktığını eylemde görüntüleri kaydederken söz konusu pencereye bakmadığını ancak parmak işareti yapıldığına dair bir tepkiye tanık olmadığını, bu yönde bir söylem duymadığını da ifade etti.

Kaya: Ben parmak işareti yapıldığını görmedim, duymadım

Savcı Ayşe Kaymak Şadi, ikinci tanık olarak polis memuru Çağıl Kaya’yı dinletti.

Kaya, eylem sırasında, aralarında bazı sanıkların da bulunduğu bazı kişilerin yerden bir şey alarak Afrika Gazetesi’ne savurduğunu, eylemcilerin Afrika Gazetesi’nin de bulunduğu Arca Apartmanı’nın giriş kapısı önündeki polis kordonunu aşıp içeri girmeye çalıştıklarını ancak bu girişimlerinin sonuçsuz kaldığını aktardı.

Görev yerinden eylemciler dağıldıktan yaklaşık 2 saat sonra ayrıldığını kaydeden Çağıl Kaya, “Ben parmak verme işareti yapıldığını görmedim. Topluluktan yukarıya karşı bir tepki de görmedim, herhangi birinden parmak işareti yapıldığını da duymadım. Eğer öyle bir şey duymuş veya bir tepki görseydim kameramı o yöne çevirirdim” dedi.

“Penceresini görme imkanım yoktu”

Tanık Çağıl Kaya, iddia makamının sorularını tamamlamasının ardından savunmanın sorularını yanıtladı.

Kaya, savunma avukatı Enver Öztürk’ün soruları üzerine video kaydı yaparken yüzünün eylemcilere, sırtının ise Afrika Gazetesi’ne dönük olduğunu ancak zaman zaman yer değiştirdiğinin de olduğunu söyledi.

Kaya, topluluğa baktığı için parmak işaretinin yapıldığı iddia edilen Afrika Gazetesi’nin Girne Kapısı istikametine bakan penceresini görme imkanının olmadığını ancak o yöne doğru bir tepki de olmadığını söyledi. Avukat Öztürk’ün sorusu üzerine Kaya, eylemin başladığı sıralarda eylemcilerin sakin olduğunu ve taş veya herhangi bir cisim attıklarını görmediğini söyledi. Eylem başladıktan yaklaşık 1.5 dakika sonra seslerin yükseldiğini ve eylemcilerin gazeteye yönelişi olduğunu ifade etti.

Duruşma bugün devam edecek

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, sanıkların tutukluluklarının devamına karar verirken, dava bugün savcılığın dinleteceği tanıklarla devam edecek.

Savcı Ayşe Kaymak Şadi, bugün 2 veya 3 tanığının olacağını belirterek, savunmanın yeni bir iddia ortaya koymaması halinde başka tanık dinletme niyetinde olmadığını kaydetti.

Havadis