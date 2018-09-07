Davalık oldular!

Ablası Hülya Açıkgöz ile olan iş ilişkisini sonlandıran Hadise’den yeni hamle! Popçu, ablasının kendisi üzerinden elde ettiği maddi kazancı geri almak için mahkemeye başvurdu

Hadise’nin annesi Gülnihal Açıkgöz’ün intihar teşebbüsü, Açıkgöz kardeşler arasında büyük sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştu. Yaşanılan olay sonrasında Hadise, kariyerine yön veren ve birçok projesinde birlikte çalıştığı ablası Hülya Açıkgöz ile iş ilişkisini bitirmişti. Ancak, Hadise bununla da yetinmeyip ablasıyla yaşadığı sorunu mahkemeye taşımaya karar verdi.

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