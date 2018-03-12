DAVETİYELERİ ORTAYA ÇIKTI! MUTLULUKLARI YARIM KALDI

Mina Başaran ile Murat Gezer 1 ay sonra evlenecekti

Dubai'ye bekarlığa veda partisine giden ve İstanbul'a döndüğü sırada özel jetin düşmesiyle hayatını kaybeden Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer ile bir ay sonra Çırağan Sarayı'nda evleneceği öğrenildi. Geçen yılın ekim ayında nişanlanmışlardı.

28 yaşında hayatını kaybeden Mina Başaran, bekarlığa veda partisinden dönüyordu. 2017 ekim ayında Murat Gezer ile nişanlanan Mina Başaran'ın düğünü 14 Nisan 2018 tarihindeydi. Dubai'den bekarlığa veda partisinden dönen Mina Başaran ve 7 arkadaşı hayatını kaybetti.

MURAT GEZER KİMDİR?

Almanca ve İngilizce bilen Murat Gezer işadamı. American InterContinental University'de eğitin gören Murat Gezer ailesine ait şirkette çalışıyor. Matbaacılık işi yapan Murat Gezer , 14 nisan tarihinde Mina Başaran ile dünyaevine girecekti.

DAVETİYELERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Mina Başaran ile Murat Gezer çiftinin davetiyeleri ortaya çıktı.