DAVETSİZ MİSAFİR

Kontrolden çıkan otobüs Salamis yakınlarında bir eve girdi. Yolcu bulunmaması ve çarptığı yerde birinin bulunmaması kazada faciayı önledi.

Kontrolden çıkan otobüs Salamis yakınlarında bir eve girdi. Yolcu bulunmaması ve çarptığı yerde birinin bulunmaması kazada faciayı önledi.

Gazimağusa-İskele anayolu üzerinde Salamis çemberinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan otobüs bir evin içerisine girdi.

TAK muhabirinin polisten aldığı bilgiye göre, 27 yaşındaki Ekrem Çetinkaya’nın kullandığı TPJ 119 plakalı otobüs, Tuncay Yalçın'a ait eve çarptı.

Yolcu bulunmayan otobüsün şoförü Çetinkaya, çarpmanın etkisiyle otobüs içerisinde sıkıştı.

27 yaşındaki Erkin Çetinkaya, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk bilgilerde Çetinkaya’nın durumunun kritik, ancak şuurunun açık olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili ilk haberlerde şoförün ismi Ekrem olarak kullanılmış, ancak daha sonra Erkin olarak düzeltilmişti.