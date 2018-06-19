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DAVİD PEOPLE'I KUNDAKLADILAR!

DAVİD PEOPLE'I KUNDAKLADILAR!

Mağusa'da kundaklama!

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BRT'de yer alan habere göre, Bu sabah saat 03.45 sıralarında Mağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda David’s People Bistro-cafe isimli iş yerinin güneye bakan dış kısmına meçhul şahıs veya şahıslar tarafından muhtemelen yanıcı bir madde dökülerek ateşe verilmek suretiyle kundaklandı.

Çıkan yangın sonucunda iş yeri içerisindeki 2 koltuk, 1 masa, tente yanarak içten duvar kısmı ise hasar gördü.

Yangın, iş yeri çalışanları ve itfaye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Polisin hasar tespitiyle ve olayla ilgili soruşturması devam edi

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