DAVİD PEOPLE'I KUNDAKLADILAR!
Mağusa'da kundaklama!
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BRT'de yer alan habere göre, Bu sabah saat 03.45 sıralarında Mağusa’da İsmet İnönü Bulvarı’nda David’s People Bistro-cafe isimli iş yerinin güneye bakan dış kısmına meçhul şahıs veya şahıslar tarafından muhtemelen yanıcı bir madde dökülerek ateşe verilmek suretiyle kundaklandı.
Çıkan yangın sonucunda iş yeri içerisindeki 2 koltuk, 1 masa, tente yanarak içten duvar kısmı ise hasar gördü.
Yangın, iş yeri çalışanları ve itfaye ekipleri tarafından söndürüldü.
Polisin hasar tespitiyle ve olayla ilgili soruşturması devam edi
Etiketler : Mağusa, David’s People Bistro-cafe, kundaklama
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