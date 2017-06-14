DAYAKÇI KOCA SERBEST BIRAKILDI!

Misafirlik için evine gelen arkadaşlarını istemediği gerekçesi ile eşini ciddi şekilde darp eden ve şikâyet üzerine tutuklanan Merdan Recepov aleyhindeki soruşturma tamamlandı

Devrim DEMİR

Düzova köyünde yaşayan Türkmenistan’lı Merdan Recepov, evine gelen misafirleri istemediği gerekçesi ile eşi M.R.’yi ciddi şekilde darp ederek kayıplara karıştı.

M.R. isimli kadın 7 Haziran’da meydana gelen olayın hemen ardından eşinden şikâyetçi oldu.

5 gündür polis tarafından aranan Recepov aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, dün teminat talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkeme, zanlının yurt dışına çıkış yasağı, KKTC vatandaşı bir kefilin 20 bin TL imzalaması ile tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

Tutuksuz yargılanacak

Soruşturmayı yürüten polis, 7 Haziran’da zanlının eşinin vücudunun çeşitli yerlerine vurarak ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Polis, zanlının eşini eve gelen arkadaşlarının yanına oturmadığı ve arkadaşlarını evde istemediği gerekçesi ile darp ettiğini ifade etti.

Meydana gelen olaydan sonra M.R. nin şikâyetçi olduğunu kaydeden polis, şikâyet üzerine zanlı hakkında soruşturma başlattıklarını dile getirdi.

Polis, zanlı hakkında ciddi darp suçundan başlatılan soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izni ile bulunduğunu belirterek teminata bağlanmasını talep etti.

Havadis