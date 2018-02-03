DEDE CİNAYETİ İLE İLGİLİ 7. ZANLI MAHKEMEYE ÇIKARILDI
“Pişman olduğunu” söyledi.
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Nijerya uyruklu Kennedy Taomwabwa Dede’nin cinayet zanlılarından olan 28 yaşındaki Nidai Şanlı polise teslim olarak bugün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.
Mahkeme, tahkikatın selameti açısından zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına karar verdi.
Soruşturmayı yürüten polis müfettişi Erkan Yahat, zanlı Nidai Şanlı 'nın 30 Ocak tarihinde yasal yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiğini, bugün ise Akyar Sınır Kapısı’na gelerek teslim olduğunu söyledi.
Mahkemede avukatsız bulunan zanlı, “Pişman olduğunu” söyledi.
Yargıç Ayşen Toroslu, zanlının üç gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
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