DEDEKTÖR KÖPEK LİZ GEÇİT VERMEDİ

Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yapmak istediği sırada dedektör köpek Liz’in tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan kontrolde, uyuşturucu madde bulunan Hikmet Can Gözler, gözaltına alındı. Zanlı, dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı

Duygu ALAN

KKTC’de üniversite öğrenimi gören Hikmet Can Gözler, Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye dün üzerinde uyuşturucu madde ile giriş yapmak istedi, narkotik dedektör köpek Liz, uyuşturucuya geçit vermedi.

Liz’in tepki vermesi üzerine Hikmet Can Gözler’in üzerinde yapılan kontrolde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulundu.

Zanlı, “Uyuşturucu Madde İthal ve Tasarruf” suçundan gözaltına alındı.

Döşenci: Zanlı suçunu kabul etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Döşenci, mahkemedeki ifadesinde zanlı Hikmet Can Gözler’in 05 Ocak 2018 tarihinde, Ercan Havaalanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı sırada narkotik detektör köpek Liz’in tepki vermesi sonucu üzerinin kontrol edildiğini kaydetti.

Döşenci, zanlı üzerinde yapılan kontrolde, iç çamaşırı içerisinde gizlenmiş yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru Murat Döşenci, zanlının polise gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ancak gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz yapılamadığını, hafta sonu olması sebebi ile Devlet Laboratuarı’nın kapalı olduğunu ve zanlı üzerinde tespit edilen uyuşturucunun nevinin de bu sebeple henüz kesin tespitinin yapılmadığını aktardı.

Döşenci, zanlının KKTC’de öğrenci statüsü ile ikamet ettiğini belirterek serbest kalması halinde yurtdışına kaçma olasılığının yüksek olduğunu dile getirdi.

Murat Döşenci, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlı Hikmet Can Gözler’in 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Gözler: Sınavlarım var kaçmayacağım

Mahkemeden söz hakkı alan zanlı Hikmet Can Gözler, hakkında talep edilen 3 günlük tutukluluk süresine itiraz ederek KKTC’de üniversite öğrenimi görmekte olduğunu ve Pazartesi günü itibari ile sınavlarının başlayacağını söyledi. Zanlı, mahkemedeki ifadesinde yurtdışına kaçma fikrinin olmadığını öne sürdü.

Mahkeme, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Havadis