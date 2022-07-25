Kahin Shipton Ana olarak bilinen Ursula Southeil, geçmiş dönemlerde ortaya attığı kehanetlerle adeta halk arasında bilge kişi olarak anılan isimlerden biriydi. Nostradamus ve Baba Vanga gibi kahinlerin isimleri sık sık gündemde yer alırken, onun ismi hep arka sayfalarda kaldı. Fakat Kahin Shipton Ana olarak bilinen kişinin de kehanetleri tek tek ortaya çıktı. Tahminleri tek tek gerçekleşen Shipton Ana'nın diğer kehanetleriyse herkesi şaşırttı.

Shipton Ana olarak da bilinen ve Birleşik Krallık döneminde var olduğuna inanılan ünlü kahinin tüyler ürperten kehanetleri yeniden gündeme geldi. Nostradamus ve Baba Vanga gibi ünlü kahinlerin yanı sıra Shipton Ana'nın da kehanetleri tek tek gerçekleşmişti. Kahinlerin sıkça konuşulduğu dönemde tahminleriyle herkesin tüylerini diken diken eden Shipton Ana'nın kehanetlerini duyunca inanamayacaksınız!

KORKUNÇ BİR FIRTINA SIRASINDA DÜNYAYA GELDİ

Shipton Ana olarak bilinen ünlü kahin, 1488'de annesi Agatha Soothtale tarafından Knaresborough kasabasının dışındaki Kuzey Yorkshire'daki bir mağarada doğdu. Korkunç bir fırtına sırasında doğan Ursula Southeil'in doğumu ve yaşamıyla ilgili efsanelerin en eski kaynakları 1667'de yazar ve biyografi yazarı Richard Head ve daha sonra 1686'da J. Conyers tarafından toplanmıştır.