İkili arasındaki dedikodular doğru çıktı...Özcan Deniz ile Feyza Aktan tek celsede boşandı!

Evlendiğinde karnı burnunda olan Feyza Aktan 30 Nisan 2018'de de oğulları Kuzey'i dünyaya getirmişti. Çiftin evliliğinde sorunlar olduğu iddia edilmişti. Dedikodular doğru çıktı.

ARBEDE YAŞANDI

Özcan Deniz ile Feyza Aktan bugün boşanma davası için Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Çifti görüntülemek isteyen gazeteciler ile güvenlik arasında arbede yaşandı.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Özcan Deniz ile Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşandı.