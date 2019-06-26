Dedikodular doğru çıktı!
Özcan Deniz ile Feyza Aktan tek celsede boşandı
A+A-
İkili arasındaki dedikodular doğru çıktı...Özcan Deniz ile Feyza Aktan tek celsede boşandı!
Evlendiğinde karnı burnunda olan Feyza Aktan 30 Nisan 2018'de de oğulları Kuzey'i dünyaya getirmişti. Çiftin evliliğinde sorunlar olduğu iddia edilmişti. Dedikodular doğru çıktı.
ARBEDE YAŞANDI
Özcan Deniz ile Feyza Aktan bugün boşanma davası için Çağlayan Adliyesi'ne geldi. Çifti görüntülemek isteyen gazeteciler ile güvenlik arasında arbede yaşandı.
ANLAŞMALI BOŞANDILAR
Özcan Deniz ile Feyza Aktan anlaşmalı olarak boşandı.
Etiketler : Özcan Deniz, Feyza Aktan, boşanma
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.