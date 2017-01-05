'Defalarca Aldatıldım!'

Rüzgar Erkoçlar, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Star TV'de ekrana gelen 'Duymayan Kalmasın' isimli programa katılan Rüzgar Erkoçlar, özel hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu.

4 aydır güzel bir hanımefendi ile birlikte olduğunu ve kız arkadaşı tarafından çok kıskanıldıgını açıklayan yakışıklı oyuncu, daha önceki ilişkilerinde defalarca aldatıldğını ve onları Allah'a havale ettiğini itiraf etti.