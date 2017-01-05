'Defalarca Aldatıldım!'
Rüzgar Erkoçlar'dan çarpıcı itiraf!
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Rüzgar Erkoçlar, özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Star TV'de ekrana gelen 'Duymayan Kalmasın' isimli programa katılan Rüzgar Erkoçlar, özel hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu.
4 aydır güzel bir hanımefendi ile birlikte olduğunu ve kız arkadaşı tarafından çok kıskanıldıgını açıklayan yakışıklı oyuncu, daha önceki ilişkilerinde defalarca aldatıldğını ve onları Allah'a havale ettiğini itiraf etti.
Bilindiği üzere Rüzgar Erkoçlar, bir dizi ameliyatla cinsiyet değiştirmişti.
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Etiketler : Rüzgar Erkoçlar, Duymayan Kalmasın, itiraf
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