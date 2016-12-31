DEFALARCA TAKLA ATARAK DURDU

Ayşe BULUT

Gazimağusa-Karpaz anayolunda dün sabah meydana gelen trafik kazası yürekleri ağızlara getirdi.

Pamuklu yakınlarındaki keskin virajda sabah saat 09.20’de meydana gelen kaza, 18 yaşındaki Eren Mahmutoğlu’nun yönetimindeki KC 788 plakalı aracın Gazimağusa istikametine doğru seyrederken virajda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu oldu. Yoldan çıkan araç defalarca takla attıktan sonra durabilirken, Eren Mahmutoğlu kazadan yara almadan kurtuldu.

Sık sık trafik kazalarının meydana geldiği Pamuklu yakınlarındaki keskin virajda yaşanan kaza nedeniyle bölge halkı bir kez daha tepkilerini dile getirdi, tehlikeli virajın düzeltilmesini istedi.

Vatandaşlar, “Yetkililerin artık bu viraj için bir önlem alması gerekir. Bir önlem alınması için illaki ölümlü kaza mı olması gerekiyor?” diye sordu.