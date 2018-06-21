Defne-Cem ilişkisinde flaş karar!

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Levent'teki ofisinde bir süredir birlikte olduğu Defne Samyeli ile oğlu Kemal'i tanıştırdı.

Cem Yılmaz, bir süredir Londra olan oğlu Kemal ile Levent'teki ofisinde buluştu. Oğluyla yaklaşık iki saat zaman geçiren Yılmaz'ın yanına yeni sevgilisi Defne Samyeli'de geldi. Komedyen sevgilisini oğlu Kemal ile tanıştırdı.

ARABASINA KADAR EŞLİK ETTİ Cem Yılmaz ofisinde yaklaşık bir saat kalan Defne Samyeli'yi arabasına kadar eşlik ederek uğurladı.

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