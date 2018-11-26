Defne Samyeli ateş püskürdü!

Defne Samyeli kızı Deren Talu'nun Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığına yönelik iddialara sosyal medya sayfasından ateş püskürdü.

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı bugün anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin boşanmasının ardından pek çok iddia ortaya atıldı. Bu iddialardan biri de Acun Ilıcalı’nın Defne Samyeli’nin kızı Deren Talu ile yakınlaştığı ve hatta Deren Talu’ya Londra’dan ev aldığına yönelikti. Çıkan bu iddiaların ardından Deren Talu’nun annesi Defne Samyeli sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yayınladı. İşte Samyeli’nin o açıklaması: