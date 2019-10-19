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Defne Samyeli konuşmuyor!

Defne Samyeli konuşmuyor!

Defne Samyeli konuşmuyor!

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Cem Yılmaz’la ilişkilerini bitirdikleri konuşulan Defne Samyeli, önceki gün Etiler’deydi.
Aracından indiği sırada karşısında gazetecileri gören sunucu, ne yapacağını şaşırdı.
Samyeli, “Cem Yılmaz’dan ayrıldınız mı?” sorusuna,“Bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” diyerek, kafaları karıştırdı.

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