Defne Samyeli ve kızının süper minisi nefes kesti!

Şu sıralar İstanbullu Gelin dizisinde boy gösteren Defne Samyeli ve kızı Deren, katıldıkları davette giydikleri mini elbise ile tüm bakışları üzerinde topladı.

Ünlü sunucu Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin ile kelimenin tam anlamıyla arkadaş gibi takılıyor.

KIZLARIYLA BİRLİKTE DAVETE KATILDI

Türkiye'nin taçlı güzellerinden Defne Samyeli. mimar Eren Talu ile yaptığı evlilikten dünyaya gelen 22 yaşındaki kızı Deren Talu ile birlikte bir davete katıldı. Samyeli ve kızı birbiriyle uyumlu kıyafetleriyle şık bir görüntü sergiledi.