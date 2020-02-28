Defne Samyeli’den hem başsağlığı mesajı hem de tespit!

İdlib'de gerçekleştirilen hain saldırı sonrasında, 33 şehidimizin olduğu haberi Türkiye'nin kalbine ateş düşürdü. Sosyal medya bu konuyla ilgili taziye mesajlarıyla dolup taşarken ünlü isimler de yaptıkları paylaşımlarla acılarını gösterme fırsatı buldu.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Defne Samyeli de yaşanan bu acı kayıp sonrasında bir paylaşımda bulundu ve duygularını dile getirdi. Son zamanlarda adı sık sık magazin gündeminde yer alan Defne Samyeli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şehitlerimiz için Allah’tan rahmet dilerken yaptığı global dünya düzeni tespitiyle de dikkat çekti.